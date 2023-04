Um ano de suspensão para o guarda-redes que agrediu um adversário nos distritais

Francisco Lacão agrediu um rival com golpe de karaté, no início de março

Francisco Lacão, guarda-redes do Marinhais que agrediu com um golpe de karaté um adversário, do Espinheirense, em jogo da 2,ª divisão da AF de Santarém, foi suspendo por um ano pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

O jogador anunciou o final da carreira após o incidente que foi repudiado por todas as partes.

O Marinhais foi multado em 300 euros e punido com uma derrota no jogo em questão, no início de março, e com um jogo à porta fechada.