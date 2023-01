U. Santarém arruma a casa e anuncia a saída de dois avançados

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

João Monteiro e Nélson Landim despedem-se do clube.

Terminou a ligação contratual dos avançados João Monteiro e Nélson Landim com o U. Santarém, clube que compete na Série C do Campeonato de Portugal.

Pela equipa ribatejana, João Monteiro, de 26 anos, disputou 51 jogos em duas épocas e meia, tendo marcado dois golos e assistido para outros quatro. Conta com passagens pela formação do Benfica e do Novara, de Itália.

Nélson Landim, de 25 anos, fez dois golos e uma assistência em 14 jogos pelo U. Santarém na atual temporada. Passou por Amora, Marinhense, Espinho e Oriental, entre outros clubes.