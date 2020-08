Trofense contesta penhora da Autoridade Tributária: "Queremos pagar as dívidas"

Presidente do clube, Franco Couto, alega que a penhora não devia ter avançado por estarem com um processo de RERE e diz que os bens não são do clube, estão apenas arrendados por 50 anos.

A Autoridade Tributária (AT) tem penhorado um campo de futebol e balneários do CD Trofense. O anúncio está publicado no portal das finanças e o leilão do imóvel tem um valor-base de 87.675,70 euros. A data-limite para entrega de propostas e abertura das mesmas é já no dia 15 de outubro. Em declarações a O JOGO, Franco Couto, presidente do clube e fiel depositário dos bens executados, alega que é um erro e que está em curso um Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE) para negociação das dívidas com credores.

"Queremos pagar as dívidas e elaboramos um RERE para negociar com os credores. As Finanças sabem disso e não deviam ter publicado o anúncio. O campo nem é nosso, é arrendado à Associação da Abelheira por 50 anos", afirmou o presidente, esclarecendo que a implementação do RERE é ainda anterior à reeleição.

O RERE, semelhante ao Processo Especial de Revitalização (PER), não implica envolvimento judicial, apenas o acordo entre as partes, sendo que este deve ficar registado na Conservatória do Registo Comercial. Para o acordo, segundo o artigo 30 da Lei Geral Tributária, os serviços de finanças e Segurança Social devem participar nas negociações, se forem credores, embora possam não subscrever o plano delineado. Outra diferença é o facto de o prazo de negociação poder ser superior aos três meses decretados para o recurso ao PER.

Não Perca FC Porto "Imagino Fábio Vieira a jogar num dos melhores clubes da Europa" ENTREVISTA, PARTE I - Luís Mata chegou ao Olival com nove anos de idade, sai com 23 rumo ao Pogon, da Polónia. Foi capitão da equipa B, privou com a nata da formação portista e olha para uma das mais recentes apostas com entusiasmo

Para já, e enquanto o anúncio de leilão por parte das finanças se mantiver, nada impede o Trofense de continuar a usufruir normalmente do espaço, enquanto o clube procura reerguer-se de um "passivo pesado". Por altura do último ato eleitoral, Franco Couto apelou ao apoio dos sócios ao Trofense.

"Vamos tomar decisões que nos conduzam a uma solução de contas pois só assim o Trofense pode projetar-se. Neste momento é importante que os sócios, a cidade e concelho estejam com o clube, acreditando num projeto que venha a desenhar-se e que honre aquilo que transportamos no nosso emblema: a História, a Paixão e Glória, que estou certo vamos alcançar", afirmou, em comunicado.