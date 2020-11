Triunfo sadino em Olhão com a presidente da Câmara presente após polemica

Vitória de Setúbal foi ao Algarve conquistar os três pontos.

A contar para a quinta jornada do Campeonato de Portugal, Série H, o Vitoria de Setúbal viajou até Olhão e venceu os algarvios por 3-1.

Com uma primeira parte demolidora, os sadinos marcaram ao minuto 22 por Bruno Ventura e por José Semedo pouco depois (25). O Olhanense viria a reduzir ainda antes do intervalo, por Caleb, aos 35 minutos, de grande penalidade.

Na etapal final, o Olhanense entrou com vontade em reverter o resultado, com Gabionetta a estar perto do empate, mas seria o V. Setúbal a marcar ao minuto 75, por João Serrão, de cabeça, após livre de Nuno Pinto. O Olhanense viria a reduzir já perto do final tempo de compensação por Jacopo.

A equipa de Alexandre Santana apanha o Amora na liderança da Série H do Campeonato de Portugal e no estádio contou com a presença de Maria das Dores Meira, presidente da autarquia de Setúbal, isto numa semana marcada pela polémica.