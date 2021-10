Tribunal reconhece não existir qualquer vínculo entre Belenenses e B SAD

Emblema do Restelo tem, assim, o caminho desimpedido para almejar a entrada nas competições profissionais caso o consiga através do mérito desportivo.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa deliberou não existir qualquer vínculo entre o Os Belenenses e a SAD liderada por Rui Pedro Soares, revelou, este sábado, o clube do Restelo, pelo que poderá criar nova entidade para competir no futebol profissional.

Na sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, proferia a 28 deste mês, lê-se que o "clube já não é acionista da B SAD, porque a venda da participação social que detinha foi válida, que o nexo identitário entre a B SAD e o Clube já se quebrou definitivamente, que o clube já não é o clube fundador da B SAD".

Ademais, a entidade judicial abriu as portas da I e II Ligas ao clube do Restelo ao decidir que "não está condenado a apenas participar nas competições de futebol profissional através da B SAD", considerado que "nada impede o clube de constituir uma nova sociedade desportiva para competir no futebol profissional".

Em regozijo por esta decisão, a direção d'Os Belenenses, presidida por Patrick Morais de Carvalho, disse que "sempre esperou" por ela, "que confirma as teses defendidas pelo clube, que é de inteira justiça e que não surpreende porque corresponde à leitura correta da lei e dos factos".

Este desfecho foi o culminar de uma ação judicial levada a cabo pela SAD liderada por Rui Pedro Soares contra Os Belenenses, de quem se separou em 2018, com entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, na qual apresentava alegados motivos para ser válida de forma perene a ligação entre as partes.

A Codecity, detida por Rui Pedro Soares, comprou 51% da SAD do Belenenses em 2012, mas ambos entraram em litígio, seguindo-se várias ações em tribunal, o que forçou à paragem do uso do nome e símbolos originais. Em julho de 2020, os restantes 10% de capital possuídos na sociedade foram vendidos.

Confira a sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa