Três clubes do Campeonato de Portugal em ação no mercado de transferências

Vildemoinhos e Loures engrossaram setores defensivos e Pedras Rubras abriu a porta a um velho conhecido do setor intermédio. Mirandela emagreceu a equipa

Com o mercado de transferências em funcionamento, Lusitano Vildemoinhos, Loures e Pedras Rubras, três emblemas do Campeonato de Portugal, anunciaram, recentemente, o reforço dos respetivos plantéis para enfrentar o que resta da competição.

Alexandre Pereira, defesa brasileiro de 23 anos, ingressou no Lusitano Vildemoinhos, anunciou, este sábado, o 11.º classificado da série D. "Xandão", como é conhecido no universo futebolístico, deixou o conjunto do Anadia (série C) e representará os beirões até ao fim da época.

Igualmente defesa central, o português Miguel Lopes foi anunciado, na última sexta-feira, como reforço da equipa do Loures, oitavo classificado da série F do Campeonato de Portugal.

O jogador, de 21 anos, estava sem jogar desde a época anterior, quando disputou 13 jogos pela equipa do Sacavenense, na série D. Entre 2012 e 2018, antes de estrear como sénior pelo Alverca, cumpriu etapas da formação na academia do Sporting.

No passado dia 21 de janeiro, o Pedras Rubras, sexto classificado da série C, divulgou o regresso do médio ofensivo Dinis Lopes ao clube originário da Maia, que representara entre 2014 e 2017.

O centrocampista português, de 26 anos, optou por desvincular-se da Sanjoanense, formação na qual ingressou no início desta época desportiva e pela qual disputou oito jogos e marcou dois golos, na série D.

Em situação diferente está, desde este sábado, Austin Coelho. O jovem médio canadiano, de 21 anos, decidiu sair da equipa do Mirandela, quinto classificado da série A do Campeonato de Portugal, e tornou-se um jogador livre.

Natural do Canadá, Austin começou a representar o Mirandela no princípio da temporada 2018/19, mas teve escassa utilização com a camisola alvi-negra vestida durante este período: nove jogos e um golo marcado.