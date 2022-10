Fotografia: Reprodução/Facebook do Alpendorada

Equipa do Campeonato de Portugal ainda não venceu esta época.

O treinador Paulo Mendes e a sua equipa técnica apresentaram a demissão, após uma reunião realizada com a Direção do FC Alpendorada no passado domingo.

A saída surge após uma sequência de maus resultados na Série B do Campeonato de Portugal. A equipa ainda não venceu esta temporada, sendo que, na última jornada, sofreu uma pesada derrota, por 4-0, frente ao Beira-Mar.