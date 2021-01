Treinador do Vianense após alcançar goleada expressiva: "Nada é por acaso"

EQUIPA DA SEMANA - O Vianense alcançou o triunfo mais expressivo até agora na época.

O Vianense causou sensação ao cilindrar, na manhã do último domingo, o Águia Vimioso por uns esclarecedores 6-0, num jogo em que, curiosamente, mais... de metade da equipa fez o gosto ao pé: Mailó, Leandro Vilas Boas, Fábio Sequeira, Marcelo Faria, Óscar Sá e Diogo Correira foram os autores dos golos.

A pontaria generalizada demonstrada na partida da 10.ª ronda da série A reflete a identidade e o sentido de finalização da equipa. "Repartimos muito o trabalho, há um nível alto de compromisso e solidariedade. E tentamos que todos tenham a chance de marcar. Nada é por acaso", explica o técnico Miguel Mota, considerando o resultado, porém, "mais positivo do que a exibição."

A goleada aos vimiosenses representou a quarta vitória do Vianense, 6.º classificado, nos últimos seis jogos. O treinador assume que foi proposto à equipa o "ambicioso" desiderato de "ficar nos cinco primeiros lugares" pois a "história rica" do Vianense "merece que clube se estabilize", para já, no Campeonato de Portugal.

O clube não disputava a prova desde a época 2015/16.

O Treinador

Miguel Mota

Idade: 44 anos

Antigo campeão do clube, ao vencer a III Divisão na época de 1998/1999, Miguel Mota assumiu a liderança da equipa na temporada passada, conduzindo-a à subida ao Campeonato de Portugal. Antes orientou a equipa júnior.

O Jogador

Leandro Vilas Boas

Idade: 25 anos

De volta a Viana do Castelo após sair na época 2016/17, o médio é o melhor marcador da equipa, com três golos apontados, e o terceiro jogador mais utilizado do plantel. Foi titular em dez de doze desafios disputados.