Treinador do Braga B e os jogadores cedidos à equipa principal: "Nunca quis tocar nesse assunto"

Vasco Araújo, treinador do Braga B, depois do empate (1-1) com o Trofense, da sexta e última jornada da Série Norte do Campeonato de Portugal da fase de acesso à II Liga. Emblema da Trofa garantiu o lugar no segundo escalão do futebol português.

Objetivos que o Braga B tinha para a época: "Tínhamos três objetivos esta época: o primeiro, que é sempre o mesmo para uma equipa B, que é potenciar e, se possível, colocar jogadores na primeira equipa e isso foi amplamente conseguido, colocámos vários jogadores na equipa A. Desportivamente, conseguimos garantir a Liga 3, com distinção, a cereja no topo do bolo seria ficarmos em primeiro lugar nesta última fase para subirmos à II Liga, infelizmente, não conseguimos, mas é um balanço muito positivo."

Juventude e inexperiência: "A equipa acabou por pagar a juventude e inexperiência, mas isso faz parte de quem treina uma equipa B. Éramos a equipa mais jovem das 92 [do Campeonato de Portugal], mas acima de tudo houve um fator que nos fragilizou: a utilização de alguns jogadores na equipa A impediu que jogassem nesta fase, e eram jogadores fundamentais. Nunca quis tocar nesse assunto, porque não queria fazer perder a crença, mas é óbvio que isso nos fragilizou, porque perdemos jogadores muito importantes. Se jogaram na equipa A é porque tinham qualidade e claro que essa qualidade também nos servia. Tínhamos outras ferramentas, mas pagámos caro a inexperiência e a falta de soluções aqui e ali."