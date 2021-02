"Os que tiveram covid ficam com mazelas e nem após três semanas estão a 100%"

EQUIPA DA SEMANA - O Anadia tem a liderança da Série C na mira e é um dos seis clubes que ainda não perderam nesta edição do Campeonato de Portugal. No início do ano, o clube de Aveiro foi assolado por um surto de covid-19 e o treinador Miguel Valença diz que ainda há jogadores que não recuperaram totalmente a forma.

No segundo lugar da Série C, e com menos um jogo - se vencer esta quarta-feira o Beira-Mar sobe à liderança -, o Anadia está a fazer uma grande temporada, que quer acabar com a disputa do play-off de acesso à II Liga. Ainda sem qualquer derrota para o campeonato, o clube de Aveiro tem na "coesão do balneário" o grande segredo para os bons resultados. "Não há vedetas, trabalhamos todos para o mesmo", refere o treinador Miguel Valença.

O líder da equipa acredita que o Anadia está a surpreender muita gente e o facto de ter ser um "outsider" até ajudou. "Aproveitámos essa deixa para fazermos o nosso trabalho sem ninguém nos chatear, tranquilos, e agora os adversários preocupam-se mais. Ganhámos vantagem por sermos os outsiders para que agora nos tenham mais em conta", explica.

Para o treinador de 31 anos, "sonhar não custa" e a subida ao segundo escalão está na mira, o que nos últimos anos ficou sempre a um passo de acontecer. "Tentei trazer experiência ao plantel, para que na hora H o Anadia não morra na praia. Talvez por isso não tenham conseguido nos anos anteriores. Estamos muito confiantes", revela. Miguel Valença considera que os "jogadores mais velhos são muito úteis no contexto de CdP" e, por isso, chamou atletas como Cícero, Fausto Lourenço, Hélder Castro e Nivaldo. "Os mais velhos têm muito para dar e para me ajudar, porque têm mais experiência do que eu, e ajudam os mais novos", diz o técnico que divide os louros pelo bom momento com o grupo de trabalho.

No início de 2021, o plantel foi assolado por um surto de covid-19 (dez jogadores infetados e todo o plantel em isolamento) e o timoneiro ainda sente os efeitos. "Ainda noto quebras de rendimento. Complicou muito a tarefa, tivemos de ir para casa e acompanhámos o trabalho individual, mas os infetados não conseguiam fazer nada. Os que tiveram com covid-19 ficam com mazelas e nem passado três semanas estão a 100%. Alguns perderam massa muscular. No primeiro jogo após a quarentena, dois jogadores foram expulsos porque não tinham oxigénio suficiente para pensar e fizeram faltas infantis", lamenta Miguel Valença, que aponta a introdução das cinco substituições como algo positivo. "Ajuda a prevenir lesões e gerir o cansaço".

Para o que resta da época, o homem do leme promete uma equipa sempre a lutar pelos três pontos e... "no fim fazem-se as contas".

O TREINADOR

Miguel Valença

31 anos

Em 2018 assumiu as funções de treinador principal do Oliveira do Hospital, onde fez duas temporadas com bons resultados. No início de 2020/21, a terceira época a treinar, mudou-se para Anadia e, com apenas 31 anos, tem levado a equipa a sonhar com a II Liga.

O JOGADOR

Hélder Castro

Idade: 35 anos

Um dos maestros do meio-campo do Anadia. Aos 35 anos (mais velho que o treinador) e com muito futebol nas pernas, é um elemento fundamental no onze Representou, entre outros, Feirense, U. Cluj (Roménia) e os cipriotas Olympiacos Nicosia e AEK Larnaca.