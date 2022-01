Sem guarda-redes disponíveis, teve de ser o treinador a assumir a baliza.

Nuno Ricardo, o treinador de guarda-redes do Esperança de Lagos, passou dos treinos à prática e ocupou a baliza, no jogo frente ao Louletano, no sábado, depois de Rafael Candeias ter acusado positivo à covid-19 e de Luís Pedrosa e Rúben Borges, os outros guardiões, estarem lesionados.

Nuno Ricardo sofreu três golos, mas mostrou que quem sabe nunca esquece...