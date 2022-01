Tounkara Niougoussa é o quinto reforço do Serpa

Defesa chegou a Portugal na temporada 2017/18, proveniente dos franceses do CSM Gennevilliers

O clube alentejano do Serpa, atual oitavo classificado da Série F do Campeonato de Portugal, continua no mercado para reforçar a sua equipa.

Depois das contratações dos médios Pedro Seco e Jimmy Ekua e dos avançados Luís Canina e Madiu Bari, a equipa de João Daniel Rico vê agora a defesa ser reforçada com a chegada de Tounkara Niougoussa, jogador francês de 22 anos, que pode fazer tanto de central como de defesa-esquerdo.

Tounkara chegou a Portugal na temporada 2017/18 proveniente dos franceses do CSM Gennevilliers, para o Operário de Lagoa, tendo jogado também no Tocha, ARC Oleiros, União de Santarém e GS Loures e é agora reforço do Serpa até final da presente temporada.