Torreense recebe prémio Comunicação da FPF

Prémio promove a marca Liga 3, o lema "Puro Futebol" e o trabalho desenvolvido pelos clubes na área da Comunicação.

O Sport Clube União Torreense recebeu o Prémio Comunicação, relativo ao mês de setembro, que distingue o trabalho desenvolvido nesta área pelos clubes que participam na Liga 3.

Trata-se de um galardão instituído pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que visa premiar os clubes que mais se destacam na comunicação ao longo da temporada 2021/22.

Esta é uma forma que a entidade organizadora criou para "promover não só a marca Liga 3, como também o seu lema "Puro Futebol" e claro, o trabalho que é desenvolvido por cada um dos clubes premiados".

Marco Castro, diretor de marketing e comunicação do Torreense e da SMS Brands for People (agência responsável por toda a comunicação do SCUT), recebeu o galardão no Estádio Manuel Marques, entregue por Romão Afonso, Assessor de Comunicação da FPF.