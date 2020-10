Torreense pede esclarecimento à FPF sobre adiamento de jogos

Equipa do Torreense ainda só disputou um de três jogos da atual edição da Série F do CdP

Clube de Torres Vedras não disputou os jogos com Loures e Sintrense, relativos às duas primeiras rondas do Campeonato de Portugal

O Torreense solicitou um esclarecimento à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a razão do adiamento dos dois primeiros jogos da equipa no Campeonato de Portugal (CdP), informou, esta quarta-feira, a SAD do clube em comunicado.

A equipa de Torres Vedras, que integra a Série F da competição não profissional, só foi autorizada a disputar um dos três primeiros jogos da prova, a partida com o Fátima, relativa à terceira jornada.

Já os desafios frente a Loures e a Sintrense, referentes à primeira e segunda rondas do CdP, respetivamente, foram adiados pelo organismo federativo com base em casos de infeção pelo coronavírus em elementos dos clubes adversários.

No comunicado oficial, a SAD do Torreense frisa que "não aceita" a justificação apresentada pela FPF para os adiamentos, pois, defende o emblema, "não estavam em causa atletas nem agentes desportivos suficientes que colocassem em causa a realização" dos dois encontros.

A SAD critica ainda a FPF por "violar o protocolo [sanitário]" da prova e assegura que, mediante a resposta federativa, "vai recorrer aos meios à sua disposição para que a verdade desportiva" do CdP "não seja irremediavelmente comprometida".

Leia, abaixo, o comunicado da SAD do Torreense na íntegra:

A Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD enviou ontem, dia 20 de Outubro de 2020, uma carta à FPF onde pede um esclarecimento célere, cabal e inequívoco sobre o porquê de, pela segunda vez em três jornadas, ter visto o seu jogo adiado a poucos minutos do início, alegadamente motivado com o resultado de teste laboratorial ao SARS‐CoV‐2 a agente desportivo, neste caso da SU Sintrense, SAD.

Uma justificação que a Sociedade Anónima Desportiva de Torres Vedras não aceita, tendo em conta a forma como o Torreense actuou perante a existência de um teste positivo no seio do seu plantel e que está devidamente documentada na comunicação escrita e telefónica que manteve ao longo da semana com a FPF.

O Torreense alega que em nenhum momento a FPF se dignou a informar de nenhum teste positivo no seio da equipa e do staff do Sintrense, o que levou a que tudo fosse feito pelo Torreense para que o jogo se realizasse, coordenando a testagem massiva de todo o seu plantel e staff técnico que esteve em contacto com o jogador que testou positivo e colocando a FPF sempre ao corrente quer das diligências que se encontravam em curso, quer da troca de informação com as autoridades de saúde locais.

Foram realizados 43 testes à COVID‐19! Todos eles suportados na íntegra pelo Torreense.

Depois de todo este cuidado por parte do Torreense para que o jogo tivesse lugar, foi com total surpresa que, a escassos minutos do início do encontro, a Torreense SAD seja confrontada com o facto de que, afinal, o jogo seria adiado não por estar em causa testes positivos no seio do seu staff, mas sim staff da Sintrense SAD.

A forma como a FPF tem lidado com a pandemia COVID‐19 além de violar o protocolo estabelecido para o Campeonato de Portugal, acrescenta um fator de aleatoriedade à verdade desportiva deste campeonato, por não permitir às equipas participantes perceber de forma transparente quais os motivos que levam às tomadas de decisão por parte da FPF e, mais grave ainda, qual será o caminho a seguir quando não for possível adiar mais jogos e as equipas não tiverem jogadores aptos a jogar devido a um eventual surto pandémico.

O Torreense esclarece que, tanto no jogo frente GS Loures (relativo à 1ª Jornada da prova) quer neste, não estavam em causa atletas nem agentes desportivos suficientes que colocassem em causa a realização do jogo, o que leva uma vez mais reiterar as perguntas feitas anteriormente e que exigem ser respondidas:

1. Considerando a FPF a legitimidade da aplicação do artigo 18.º, n.º 6 do Regulamento do Campeonato de Portugal em casos como o supra apresentado, deverá ou não ser exigível à equipa que suscita o adiamento justificar convenientemente a razão que leva a tal pedido à equipa prejudicada e que quer jogar?

2. Qual o motivo para a FPF ter decidido adiar o jogo, mesmo existindo parecer favorável por parte da autoridade de saúde local. Qual o procedimento para o futuro?

3. Qual o meio de prova considerada suficiente para a FPF decidir o adiamento de um jogo do Campeonato de Portugal?

4. Se, na data agora marcada, o GS Loures ou a Sintrense SAD voltarem a pedir adiamento do jogo, qual a decisão da FPF?

5. Qual a relevância do critério dos "50% de jogadores aptos" apresentado no plano de retoma de dia 17 de setembro para efeitos de aplicação do artigo 18.º, n.º 6 do Regulamento do Campeonato de Portugal?

A Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD vai, como referido inicialmente, aguardar um esclarecimento cabal por parte da FPF antes de recorrer aos meios à sua disposição para que a verdade desportiva do Campeonato de Portugal não seja irremediavelmente comprometida.

A Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD acrescenta ainda que no seu entender, em primeiro lugar está sempre a saúde dos atletas, do staff técnico e de todos os restantes funcionários, bem como as suas respetivas famílias, sabendo exatamente como proceder, em Torres Vedras, em caso de existência de testes positivos no seio do plantel. Como aliás foi exemplo todo o seu procedimento antes da partida frente à Sintrense SAD.