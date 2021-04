Torreense lamenta "afirmações falsas e caluniosas" do Alverca

Reação às declarações do clube ribatejano que tem dois jogadores infetados e atribuiu culpas à "irresponsável atuação da SAD do Torreense"

O Torreense reagiu esta quinta-feira à acusação do Alverca que ontem informara que "dois dos mais importantes atletas" do clube testaram positivo à Covid em função da sua participação no jogo do último domingo, em Alverca, "como consequência da irresponsável atuação da SAD do SCU Torreense que ignorou a denúncia pública de que vários dos seus atletas participaram em reuniões de jogo clandestino e, mais tarde, consentiu múltiplos contactos entre o seu plantel e adeptos do clube, na semana que antecedeu o jogo", o que se tratou de uma "violação do protocolo de responsabilidade que todos os clubes assinaram" e, num segundo momento, de uma "fraude".

O clube de Torres Vedras lamenta e repudia "veementemente afirmações falsas e caluniosas com o objetivo único de de justificar as suas frustrações" e considera que "alegar a origem do foco em equipas alheias foi nossa é no mínimo um atentado à inteligência de todos".

Comunicado na íntegra

"Num momento particularmente delicado da nossa vida e de toda a sociedade em geral fomos ontem confrontados com um comunicado do nosso adversário onde constam acusações gravíssimas, falsas e desrespeitosas para com a nossa instituição, os nossos atletas, a nossa equipa técnica e todos os nossos sócios e adeptos. As nossas forças e energias estão focadas na recuperação dos nossos atletas e na contenção do vírus, porém não podemos deixar de lamentar e repudiar veementemente quem tenta tirar proveito próprio a partir do infortúnio alheio, recorrendo para isso a afirmações falsas e caluniosas com o objetivo único de justificar as suas frustrações. O Torreense cumpre com todas as regras e, ao longo da época, raros foram os episódios em que teve atletas e/ou elementos do staff técnico infetados com Covid-19, tendo sido testado recentemente, de acordo com as instruções da FPF, todo o plantel, bem como a equipa técnica, sem qualquer resultado positivo. Desta vez, como a tantos outros noutras situações, calhou-nos a nós testar positivo, mas alegar que a origem do foco em equipas alheias foi nossa é no mínimo um atentado à inteligência de todos.

Perante tais afirmações, reiteramos a nossa tranquilidade quanto ao cumprimento escrupuloso de todas as regras impostas pela FPF e pelo Delegado de Saúde Local e recorreremos aos meios regulamentares, legais e judiciais ao nosso dispor na defesa do bom nome do Sport Clube União Torreense, dos nossos dirigentes, dos nossos atletas, da nossa equipa técnica e dos nossos sócios e adeptos.

Mais se informa que estamos, em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol, com as Equipas adversárias no campo, com a Delegação de Saúde e demais entidades, a procurar soluções de contenção do vírus e salvaguarda da saúde dos nossos atletas e de todos os intervenientes, assim como no sentido de manter a competição dentro do enquadramento normal. Por último fazemos votos de rápida recuperação para todos os que, como os nossos atletas, se encontram nesta situação. Da nossa parte desejamos que alcancem o conforto e esperança necessárias para as suas famílias e que AMANHÃ seja um dia livre da pandemia e de hipocrisia".