Torreense ajuda SNS com a realização de um jogo virtual

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Iniciativa terá lugar no dia 3 de julho e contará com a participação, entre outros, de Manuel Cajuda, Filipe Ramos, Miguel Vítor e Rui Esteves.

Assinalando o seu 103º aniversário, o Torreense lançou uma iniciativa solidária, que terá lugar no dia 3 de julho, denominada "Vamos vencer a covid-19 e ajudar o sistema nacional de saúde", ultrapassando já a barreira dos mil bilhetes vendidos.

O clube de Torres Vedras informou que este será "um jogo virtual de formato surpresa entre o Torreense e a Covid-19, com duas partes de 45 minutos e que será conduzido pelo jornalista Rui Miguel Tovar". Já estão confirmadas as presenças de Miguel Vítor, Filipe Ramos, Manuel Cajuda, Cláudio Oeiras, João Rosário, Rui Esteves e Nélson Pereira, aos quais se juntarão outros nomes que serão entretanto anunciados.

Esta iniciativa será transmitida em exclusivo para os detentores de bilhete através do canal SCUTV no Youtube e a receita visa fazer frente à paragem forçada de toda a atividade desportiva do União Torreense e também ajudar o Sistema Nacional de Saúde, mais concretamente através da compra de equipamento para o Hospital de Torres Vedras.

O Torreense entende que "esta iniciativa pode ser um exemplo de esperança, ambicionando encher e ultrapassar de forma virtual a lotação do seu estádio Estádio Manuel Marques, cuja capacidade são 12 mil lugares".

Os bilhetes solidários têm o valor de um euro e podem ser comprados em www.ticketline.pt ou em www.torreense.com/bilheteira.