Torreense abre inquérito para confirmar detenção de jogadores em casino ilegal

"O Torreense sempre pugnou por uma conduta exemplar dentro e fora do campo", surge escrito em comunicado.

O Torreense, clube de futebol do Campeonato do Portugal, anunciou este domingo a abertura de um "inquérito de averiguação" para confirmar se jogadores seus foram detidos numa operação da PSP num casino ilegal em Torres Vedras.

"Na sequência da notícia hoje veiculada pela comunicação social envolvendo elementos do clube, o Sport Club União Torreense (SCUT) informa que está a acompanhar a situação, tendo aberto um inquérito de averiguação no sentido de apurar a veracidade da mesma", anunciou em comunicado, referindo-se a um artigo do Correio da Manhã.

Segundo o diário, há vários jogadores do Torreense entre os 14 detidos numa operação que contou com agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Corpo de Intervenção (CI) da PSP.

"Ao longo dos seus mais de 100 anos de história, o Torreense sempre pugnou por uma conduta exemplar dentro e fora do campo, exigindo sempre essa forma de estar a todos os seus colaboradores", completou a instituição.

O Sport Club União Torreense lidera a série F do Campeonato de Portugal, com 44 pontos em 18 jornadas, mais um do que o Alverca e 12 do que o Santarém, respetivamente segundo e terceiro classificados.