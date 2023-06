Tony, ex-adjunto do Paços, assume o comando do Montalegre

Volta a abraçar um desafio como treinador principal.

Tony, que na temporada que agora termina foi adjunto de César Peixoto no Paços de Ferreira, é o novo treinador do Montalegre, clube que vai alinhar no Campeonato de Portugal em 2023/24.

O antigo lateral, de 42 anos, volta assim a abraçar o papel de técnico principal, depois de passagens por AD Oliveirense, Vilar de Perdizes e juniores do Chaves.

Tony foi ainda adjunto de António Conceição na seleção dos Camarões.