Bernardo Gomes de Almeida, presidente do Espinho, lamentou descida e criticou comportamento dos adeptos. Direção apresenta a demissão.

"Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Descemos de divisão e tive de entrar na minha cidade escoltado, num aparato que dispenso. O que é isto?", lamentou o presidente do Espinho, Bernardo Gomes de Almeida, num vídeo publicado nas redes sociais do clube, no dia seguinte à derrota com o Gondomar e consequente despromoção aos distritais da AF Aveiro.

O dirigente não escondeu o descontentamento pelo desfecho, criticando o "formato vergonhoso do campeonato" e lamentando os confrontos entre adeptos e atletas no final do encontro em Ovar, dos quais "haverá consequências disciplinares". Perante este cenário, e como "o clube é dos sócios", o presidente demitiu-se. "A minha Direção, numa decisão tomada por unanimidade, irá apresentar a demissão ao presidente da Assembleia Geral para que este possa marcar eleições. Com o tempo, decidirei, consoante projetos e propostas que surjam, se devo apresentar uma nova candidatura".