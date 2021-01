Tirsense vai a votos: lista única pretende chegar à I Liga até 2025

Ricardo Silva, barbeiro de 49 anos, encabeça o movimento Tirsense com vida.

Ricardo Silva vai ser o próximo presidente do Tirsense, sucedendo ao demissionário Fernando Matos. O barbeiro, de 49 anos, encabeça a única lista que se apresentará ao sufrágio marcado para esta segunda-feira. O movimento, denominado Tirsense com Vida, quer "recolocar" o clube na I Liga "até 2025" e a criação, no futuro, de uma SAD "está fora de questão".

"Temos exemplos aqui bem perto [Desportivo das Aves] de que devemos estar de pé atrás com as SAD. Preferimos o modelo SDUQ, com casos de sucesso como o Paços de Ferreira ou o Rio Ave. Só criaríamos uma SAD se o clube ficasse com 51 por cento do capital", explica Ricardo Silva. O novo líder manterá o atual treinador Quim Berto, quer chegar aos sete mil sócios, "cerca de dez por cento dos residentes do concelho de Santo Tirso" e tentará, também, "construir uma academia". Apesar de ainda não estar em funções, o elenco Diretivo já está a custear certas despesas.

"Alguns jogadores não recebem desde novembro, estão com dificuldades, não são de cá e demos uma ajuda", esclareceu Ricardo Silva. Natural de Guimarães, o candidato também é adepto do Vitória, mas mudou-se muito novo para Santo Tirso. Está preparado para ouvir as vozes concordantes e dissonantes dos clientes da barbearia e almeja ligar o clube à cidade.

"Vamos pedir ajuda às empresas. Contudo, queremos fazê-lo de forma que as parcerias sejam rentáveis para quem nos ajuda. Estamos a trabalhar nisto desde julho", terminou.