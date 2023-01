Tirsense, candidato à subida, reforça plantel com o médio Yan Victor

Jogador de 20 anos vai alinhar no Campeonato de Portugal.

Yan Victor é o mais recente reforço do Tirsense, emblema que ocupa o terceiro posto da Série A do Campeonato de Portugal. O jovem médio, de 20 anos, provém do Gouveia, da 1º Divisão da AF da Guarda.

Ao serviço destes cumpriu 34 jogos, em época e meia, anotando cinco golos e uma assistência.

Desta feita poderá ser opção para domingo, na deslocação a Monção.