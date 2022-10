Guarda-redes Tiago Maia é reforço do Olhanense.

Seis anos volvidos, o guarda-redes Tiago Maia está de regresso ao Olhanense, depois de ter defendido as cores de Praiense, Louletano e Moncarapachense, este o clube onde atuou na época passada e do qual se despedira no mês passado.

Formado nas escolas do FC Porto, o guardião, de 30 anos, acertou agora o compromisso com o emblema de Olhão, que milita no Campeonato de Portugal.