Tiago Leite deixa comando técnico da Ovarense por mútuo acordo

Treinador, de 35 anos, deixa o clube da Zona Norte do Campeonato SABSEG, da AF Aveiro.

A Ovarense anunciou esta terça-feira que Tiago Leite deixou o comando técnico da equipa alvinegra, cargo que ocupava desde o início da época 2019/20.

O treinador, de 35 anos, deixa o emblema da cidade de Ovar por mútuo acordo, numa altura em que a equipa ocupa o terceiro posto da Zona Norte do Campeonato SABSEG, principal escalão da distrital de Aveiro.

"Chegou ao fim um ciclo. A direção e Tiago Leite decidiram, de comum acordo, terminar uma relação que tão boas memórias deixa. A Ovarense deseja a um dos seus as melhores felicidades pessoais e profissionais.

Serás sempre um de nós, Míster", pode ler-se em nota publicada pelo clube.

"Chegou a hora de sair do meu clube, literalmente do meu primeiro amor! Escrevo estas linhas lavado em lágrimas, pois é um dos momentos mais duros da minha vida... Dói muito sair de casa e largar quem tanto amamos, mas a vida nem sempre é como nós queremos! Levo comigo memórias incríveis e momentos inesquecíveis, levo também o orgulho de, juntamente com a minha equipa técnica, ter ajudado, com toda a minha dedicação e paixão desmedida, quem em mim confiou a reerguer o clube, a encher o Marques da Silva e todos os estádios por esse distrito fora... Hoje em dia somos respeitados e temidos por todos os adversários ... E digo nós porque serei sempre um de vós! Quero agradecer a todos os que comigo trabalharam ao longo destes dois anos e meio, primeiramente a minha equipa técnica, a todos os jogadores, direção e aos nossos adeptos... Obrigado por me terem seguido e por esta história que construímos juntos!

Agora, seguirei o meu caminho como treinador mas serei para sempre adepto do nosso primeiro amor!", assinala Tiago Leite na sua conta pessoal do Instagram.