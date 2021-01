Teve convites da II Liga mas optou por ficar no Campeonato de Portugal: "Estou muito feliz"

Leandro Borges renovou com o Caldas

Leandro Borges renovou contrato com o quinto classificado da série F, do Campeonato de Portugal, até 2022. O médio brasileiro revelou que o objetivo para esta época é o apuramento para a III Liga.

Leandro Borges renovou contrato com o Caldas por uma temporada e meia. O médio-defensivo, que também pode atuar como central, participou em dez jogos e marcou quatro golos pelo clube, que está no quinto lugar da série F, do Campeonato de Portugal.

"Estou muito feliz no Caldas, estou a fazer uma época muito boa e as pessoas acolheram-se muito bem, por isso decidi renovar", revelou o brasileiro, de 29 anos, que também teve algumas abordagens da II Liga.

"Tive alguns convites, mas optei por ficar, embora a ideia seja subir de escalão. O objetivo para esta época é obter a classificação para a III Liga. Estamos em quintos e com três jogos a menos, estamos dentro do que foi traçado", analisou Leandro Borges, que desde que viajou do Brasil para Portugal, representou também o Sernache, nas últimas três temporadas.