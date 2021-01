No final do dérbi entre o Lourosa e o São João de Ver, adeptos da equipa da casa rodearam o autocarro dos visitantes.

O dérbi entre Lourosa e São João de Ver, dois eternos rivais, terminou com escaramuças fora do campo. O autocarro do São João de Ver saiu do estádio debaixo de alguma confusão com adeptos lusitanistas, presentes fora do recinto, que rodearam o veículo, obrigando à intervenção dos seguranças presentes no local.

O São João de Ver venceu o dérbi do concelho de Santa Maria da Feira, por 2-1, infligindo a primeira derrota da era Henrique Nunes no Lourosa.