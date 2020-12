Surto de covid-19 com 12 infetados no Moura. Clube tenta adiar jogos

Surto com 12 infetados na equipa de futebol sénior do Moura Atlético Clube

O clube está a tentar adiar os dois próximos jogos da equipa marcados para domingo e 10 de janeiro.

Um surto de covid-19 com nove jogadores e três elementos do staff infetados foi detetado na equipa de futebol sénior do Moura Atlético Clube, no Alentejo, disse o presidente do clube desportivo.

Após detetada a infeção num jogador, foram feitos testes de despiste do vírus que provoca a doença covid-19 aos restantes jogadores e elementos da equipa, o que permitiu confirmar as restantes 11 infeções, explicou Luís Jacob, presidente do clube desportivo de Moura, no distrito de Beja.

Segundo o responsável, após a confirmação do surto, todas as atividades da equipa foram suspensas, porque, além dos infetados, vários jogadores estão em isolamento profilático, uns até sábado e outros até ao dia 07 de janeiro.

Por isso, disse, o clube está a tentar adiar os dois próximos jogos da equipa marcados para domingo e dia 10 de janeiro.

O próximo jogo da equipa, incluído na 10.ª jornada da série H do Campeonato de Portugal, está marcado para domingo, às 11:00, no estádio do Moura Atlético Clube, frente ao Mineiro Aljustrelense.

Já o jogo da equipa marcado para dia 10 de janeiro, às 15:00, frente ao Clube Desportivo Pinhalnovense, está incluído na 11.ª jornada.