Sucessor de Rui Quinta no Lourosa é processo praticamente fechado

Henrique Nunes deve assumir o comando técnico do Lourosa

Experiente treinador está muito perto de ser oficializado como novo técnico do Lourosa.

Rui Quinta, 60 anos, já não é treinador do Lusitânia de Lourosa. Em comunicado, o clube anunciou na segunda-feira um "acordo" com o técnico, "juntamente com a sua equipa técnica", para a rescisão amigável.

O clube garantiu ainda que a nova equipa técnica seria apresentada em breve, sendo que Henrique Nunes, 65 anos e com uma vasta experiência a liderar projetos na II Liga, tendo inclusive levado o Arouca de regresso ao segundo escalão, está muito próximo de ser oficializado como novo homem do leme.

A saída de Rui Quinta surgiu no seguimento de quatro jogos sem vencer. A equipa ganhou apenas o desafio da jornada inaugural da série D do Campeonato de Portugal, tendo mesmo sido eliminada da Taça de Portugal, com o vizinho S. João de Ver.

O Lourosa realçou "o profissionalismo desta equipa técnica, a quem agradece todo o empenho e dedicação". O Lourosa, com Rui Quinta ao lema, estava, aquando do término antecipado do último campeonato, nos lugares de acesso ao play-off de subida.