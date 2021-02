Substituição por alegada concussão cerebral: polémica no Lourosa-Sanjoanense

Lourosa alega que o clube de São João da Madeira cometeu uma irregularidade com uma quarta paragem de jogo.

O jogo entre Lusitânia de Lourosa e Sanjoanense, da jornada 17 da Série D do Campeonato de Portugal, terminou envolto em polémica. O clube do concelho de Santa Maria da Feira informou, através de um comunicado, que irá fazer "uma participação disciplinar junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", alegando uma quarta paragem para substituição irregular na formação de São João da Madeira.

O Lourosa menciona que a equipa de arbitragem considerou a saída de Zé Leite, ao minuto 37, enquadrada como "substituição por concussão", mas rebate essa ideia. "O jogador em causa, de acordo com factos ocorridos e claramente evidenciados com as imagens do Lourosa TV, apresentou de facto necessidade de substituição, em momento algum correlacionada com a alegada concussão cerebral, mas sim com uma aparente lesão numa das pernas", defende.

"Inclusive, o jogador em causa, manteve-se no banco até ao final do jogo, tendo saído do recinto desportivo com os restantes colegas, cerca de 2 horas e 30 minutos após a ocorrência, o que contraria até a eventual suspeita de concussão cerebral que, a ter existido, exigiria uma avaliação e assistência médica imediatas, dada a gravidade da situação em causa", completa, acrescentando que "no final do jogo, já nos balneários, o médico do Lusitânia de Lourosa foi efetivamente chamado a fazer uma avaliação do jogador da Associação Desportiva Sanjoanense em causa, tendo avaliado a situação como uma eventual lesão muscular na perna (situação documentada no relatório respetivo)".

Recorde-se que as competições da FPF permitem uma substituição extra para jogadores com concussão cerebral.

A partida entre Lourosa e Sanjoanense terminou empatada a um golo.

Leia o comunicado do Lourosa na íntegra: