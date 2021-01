"Subir à II Liga seria a melhor forma de honrar o Alex Apolinário"

O Alverca luta pela subida à II Liga e os golos de Ricardo Rodrigues têm ajudado a conseguir vitórias. O bom momento desportivo bateu de frente com a perda do companheiro de equipa Alex Apolinário

O jogo com o Lourinhanense foi o primeiro depois da perda do Alex. Quão importante foi esta vitória?

- Foi importante, porque precisávamos de um bocado de ânimo. Foram duas semanas muito complicadas emocionalmente, um momento muito difícil para todos. Nenhum de nós tinha passada por uma situação destas e foi extremamente importante, não só para homenagear o Alex, mas também para mostrar que estamos presentes e vamos lutar até ao fim.

Como é que o grupo está a lidar com o choque tão grande?

- As coisas estão a evoluir naturalmente. É levantar a cabeça. O Alex vai estar sempre connosco e temos de ir a jogo para o honrar e para honrar a camisola do Alverca.

Subir à II Liga seria a melhor homenagem que podem fazer ao Alex?

- Seria, sim. Sem sombra de dúvidas.

Joga no Alverca e, com sete golos em 11 jogos, é um dos goleadores da Série F

Tem sete golos marcados, já bisou, já fez um hat-trick e está a lutar pela subida de divisão. Que análise faz à sua época até ao momento?

- A minha época tem sido boa, mas ainda não dentro das expectativas que eu tinha, tanto a individual como coletivo. Mas, por enquanto importa é ajudar a equipa.

É, a par do António Xavier, do Sintrense, o melhor marcador da Série. Ambiciona ser o melhor marcador do campeonato?

- Sim, ambiciono ser o melhor marcador da minha série. Ontem [n.d.r anteontem], até em brincadeira, mandei mensagem ao Xavier, que foi meu colega de equipa no Aves, a perguntar se queria roubar-me o título de melhor marcador... [risos]. Mas não tenho nenhuma meta de golos definida.

Quais são os seus pontos fortes como jogador?

- Sou um jogador forte no um para um e a finalização é a minha melhor característica.

Até onde pode ir esta equipa do Alverca? Disputar o acesso à II Liga é o grande objetivo?

- Os objetivos desta equipa são claros: conseguir a subida de divisão à II Liga. Neste momento não dependemos de nós [n.d.r Torreense lidera a série com mais cinco pontos], mas esse é o objetivo principal.

Atingir apenas a Liga 3 seria o suficiente para deixar o clube e os jogadores satisfeitos?

- Não, isso não nos deixaria satisfeitos. A estrutura e o plantel querem a subida de divisão para a II Liga e é para isso que estamos a trabalhar.

Já esteve na I Liga, com o Aves, no ano passado jogou na II Liga, pelo Estoril. O que o levou a "descer" ao CdP e escolher o Alverca?

- Fundamentalmente, o projeto que me apresentaram. É um clube que merece, já há alguns anos, estar num patamar mais alto.

Tem-se exibido a bom nível no CdP nos últimos anos, já atingiu os profissionais, mas com passagens breves... O que falta para se afirmar?

- Um treinador que faça de mim uma verdadeira aposta.

Jogou durante alguns anos no Aves. Como vê esta situação que o clube atravessa, tendo descido aos distritais?

- É uma situação complicada, mas acho que eles se vão conseguir reerguer. É um clube com adeptos fantásticos e que, com a estrutura que tem agora, vai conseguir subir e voltar aos lugares em que merece estar.

Em relação ao futuro, tem recebido abordagens ou está apenas focado no Alverca?

- A mim ninguém me fez abordagens, isso tem de ser com o meu empresário. Mas estou focado no Alverca e nos objetivos do clube.

Quais são os objetivos a longo prazo?

- Para já, quero garantir a subida de divisão com o Alverca e fazer uma boa época com o Alverca, é o que interessa. Se não fizermos isso, nunca ninguém se vai lembrar de nós.