Sporting B vence nos Açores com Plata e Eduardo Quaresma

Triunfo (3-0) no campo do Fontinhas contou com o extremo e central. Nuno Moreira e Bruno Paz fizeram os golos

Um mês depois do último jogo oficial, dada a sucessão de embates adiado por casos de covid-19 nos adversários, o Sporting B triunfou por 3-0 na visita ao campo do Fontinhas, nos Açores. O duelo da jornada 17 da Série G do Campeonato de Portugal ficou marcada pelas titularidades de Eduardo Quaresma e Gonzalo Plata.

O primeiro, que trabalha regularmente com o plantel principal, tem aproveitado os bês para ganhar minutos na época, enquanto o segundo soma os primeiros desde 19 de janeiro: por celeuma relacionado com a intenção de sair em janeiro - queria ir para Espanha, para o Cádiz, mas o Sporting queria mantê-lo em Portugal -, o equatoriano foi despromovido à segunda formação dos verdes e brancos, aguardando agora luz verde de Rúben Amorim.

Voltando ao jogo, Nuno Moreira, com um bis (3' e 26'), e Bruno Paz (58'), fizeram os golos dos leões comandados por Filipe Çelikkaya, técnico que aos meios do clube garantiu que a equipa está "no caminho certo". "Têm-se entregado por completo nos treinos, tal como fizeram neste jogo. Demonstraram que têm a ambição de fazer grandes carreiras", disse aos meios do clube.