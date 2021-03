Sporting B é novo caso para o Conselho de Disciplina: eis os contornos

CD arquivou queixa do Pedras Rubras e, com base nisso, o Estrela da Amadora participou dos leões.

Depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol ter arquivado a participação disciplinar feita pelo Pedras Rubras, que alegara utilização irregular de três jogadores, por parte do Marítimo B, no encontro que os madeirenses venceram, por 1-0, a 14 de março, abriu-se agora outro caso, na Série G, a envolver o Sporting B.

Na altura, O Pedras Rubras considerou que os maritimistas Mosquera, Diego Moreno e Kibe não os poderiam defrontar ao abrigo da alínea 7 do artigo 51 do regulamento do CdP, que proíbe que jogadores com minutos pelas respetivas equipas A sejam utilizados por uma equipa B nas últimas três jornadas da primeira fase da prova, mas o CD considerou, na deliberação a que O JOGO teve acesso, que, apesar de o encontro ser da jornada 20 - e antepenúltima - da série C, o Marítimo B ainda tinha mais três jogos por fazer, sendo um deles em atraso.

O Sporting B não utilizou Gonzalo Plata - com 11 jogos pela formação A orientada por Rúben Amorim - na derrota (1-0) ante o Estrela da Amadora, por se tratar da antepenúltima ronda da prova, mas fê-lo no fim de semana passado, julgando que estaria a agir dentro da legalidade, em encontro atrasado da ronda 14 frente ao Oriental Dragon (2-0) e que foi, na prática, o antepenúltimo jogo da temporada dos leões, segundos do agrupamento a dois pontos do líder Estrela. Fonte próxima da SAD amadorense referiu que o Estrela deu "conta ao CD" de uma eventual "infração disciplinar até por força da decisão tomada e decidida quanto ao Marítimo B". Contactado pelo nosso jornal, o Sporting não quis pronunciar-se e não foi possível apurar uma posição do Oriental Dragon.