Sócios queriam o fim mas associação salvou o GRAP

O GRAP esteve prestes a abandonar a sua participação na série E do Campeonato de Portugal.

O GRAP esteve prestes a abandonar a sua participação na série E do Campeonato de Portugal. A decisão foi tomada pelos sócios do emblema do concelho de Leiria numa assembleia-geral extraordinária realizada na quinta-feira à noite, tendo em conta as dificuldades financeiras do clube e a falta de disponibilidade da atual comissão administrativa - que tomou posse no início do ano - para assegurar os compromissos financeiros exigidos para levar a época até ao fim.

Contudo, no dia de hoje, quando os responsáveis do clube se preparavam para oficializar a desistência do GRAP junto das instâncias competentes, eis que surgiu a associação "Do Futebol para a Vida" que mostrou disponibilidade para ajudar até ao final da época.

"Vamos ajudar com algumas as despesas porque os jogadores não podem ficar desamparados. Vamos ajudar até ao final da época e amanhã [hoje] já vamos trabalhar no sentido de arranjar apoios e estou seguro que o vamos conseguir", vincou Sandro Giovetti, membro da associação.

O responsável garantiu ainda o GRAP vai a jogo no próximo domingo, pelas 15h00, contra o AC Marinhense, num jogo que marca o início da segunda volta do campeonato.