Sócios do Olhanense vão deliberar saída da SAD do estádio José Arcanjo

Sessão magna vai ocorrer em 20 de junho, às 21 horas

Os associados do Olhanense foram convocados, na semana passada, para uma Assembleia Geral ordinária para deliberar a rescisão do contrato de arrendamento do estádio, celebrado com a SAD algarvia, com vista ao impedimento de utilização.

"Deliberar, por proposta da direção, conferir-lhe os poderes necessários para fazer cessar o contrato de arrendamento entre o nosso clube e a Sporting Clube Olhanense, SAD, que tem por objeto o prédio urbano Estádio José Arcanjo", lê-se na convocatória do Olhanense, na qual se juntam mais cinco pontos de trabalho.

A sessão magna, que servirá também para apreciar relatório e contas relativos ao exercício entre 2020 e 2021 e aprovar o plano de atividades/orçamento do clube referente ao exercício entre julho de 2021 e junho de 2022, vai ocorrer em 20 de junho, às 21 horas, nas próprias instalações do Estádio José Arcanjo, em Olhão.

A SAD estará em incumprimento com a liquidação dos valores contratualizados com a direção do emblema do Algarve, aquando da oficialização da parceria, pelo que isso está na base da deliberação para a qual os sócios foram convocados.

A equipa da SAD do Olhanense vai atuar, na época de 2022/23, no Campeonato de Portugal e poderá atuar no Estádio Municipal de Olhão, espaço outrora utilizado enquanto o relvado do Estádio José Arcanjo esteve a receber tratamento.