Sindicato "reitera total apoio" ao jogador que terá sido insultado por um árbitro

Sindicato dos Jogadores emitiu um comunicado no qual "reitera total apoio" a George Matlou, da Sanjoanense

O Sindicato dos Jogadores emitiu um comunicado para "demonstrar total apoio" a George Matlou, jogador da Sanjoanense que se queixou de ter sido alegadamente insultado pelo árbitro Nelson Cunha (AF VIana do Castelo), no final do jogo em São João de Ver, no domingo passado, a contar para a terceira jornada da série 3 da fase de acesso à Liga 3. "O Sindicato dos Jogadores vem demonstrar o seu total apoio ao jogador George Matlou, na sequência dos acontecimentos do último fim de semana no jogo entre a Associação Desportiva Sanjoanense e o São João de Ver.

Tendo procurado apurar o sucedido junto do próprio e dos colegas de equipa, o Sindicato reforça a importância de não desvalorizar o sucedido. Qualquer comentário ou expressão racista deve ter como resposta uma absoluta condenação, exigindo-se o apuramento de todas as responsabilidades.

Enquanto esse processo decorre, o Sindicato reitera o total apoio ao jogador e espera de todos os intervenientes uma oportunidade para reforçar a clara e inequívoca mensagem de intolerância a qualquer comportamento racista, que se exige tanto no desporto como na sociedade", lê-se.

Recorde que o sul-africano acusou o juiz de lhe ter chamado "macaquinho do c...", depois de George ter questionado o porquê de ter sido expulso. O árbitro, pela voz de Fernando Costa Lima, presidente do Conselho de Arbitragem da AF Viana do Castelo, refutou as acusações.