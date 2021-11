Sindicato está em contacto com o plantel do U. Madeira para "agir com uma resposta financeira"

Joaquim Evangelista explicou a O JOGO que o organismo tem estado em contacto com o capitão de equipa

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, explicou que o organismo vai ajudar o plantel do União da Madeira, que este domingo não compareceu ao jogo em casa com o Merelinense, do Campeonato de Portugal, por não ter equipamentos nem staff que pudessem fazer o jogo.

"O caso da SAD do União da Madeira é, infelizmente, um dos exemplos que demonstra a importância do novo modelo de licenciamento e controlo financeiro nas competições não profissionais, pelo qual o sindicato se bateu, de modo a impedir que clubes possam competir nestas condições. A dívida da União SAD era esmagadora e acumulava há vários anos. Sabemos que a queda do PER a que esta SAD se apresentou conduziu a este desfecho de total abandono de funções por quem liderava a SAD, o que não se aceita e não pode ficar isento de responsabilidades, pois além de terem sido criadas expectativas e dadas garantias aos jogadores, estes foram deixados à sua sorte num momento em que se exigia outra atitude, acima de tudo respeito e uma ação no sentido de acautelar a sua situação imediata, desportiva e financeiramente", garantiu.

"Estamos em processo de mudança, exatamente para evitar que situações destas se repitam. Em concreto, o Sindicato está em articulação com o capitão de equipa para agir com uma resposta financeira e, sobretudo, ajudar a libertar os jogadores que o pretendam, para que estejam aptos a seguir a sua carreira noutros clubes está época. Sabemos que no plantel atual da União da Madeira SAD são seis os jogadores deslocados, ou seja, os que não são naturais ou residem em permanência na ilha da Madeira, precisam de uma resposta para garantir o seu regresso a casa e a desvinculação por força da desistência de participação desta SAD em competição, que nos parece ser o único caminho seguinte. A partir desta data é claro que a União da Madeira SAD não tem condições para continuar a competir no Campeonato de Portugal e o sindicato articulará com FPF as soluções que se exigem", explicou o dirigente sindical em declarações a O JOGO.