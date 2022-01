Serpa–Esperança de Lagos adiado devido à covid-19

Equipa visitante com 50% do plantel infetado. Jogo marcado para 26 de fevereiro

O Serpa fez saber este sábado, num comunicado, que o encontro que estava agendado para amanhã frente ao Esperança de Lagos, a contar para a 12ª jornada do Campeonato de Portugal Série F, foi adiado, já que a formação algarvia tem mais de 50% dos jogadores infetados com covid-19.

O jogo ficou marcado, depois de acordo mútuo de ambas as equipas, para o próximo dia 26 fevereiro (sábado) às 15h.

Eis o comunicado:

"Vem por este meio o Futebol Clube de Serpa informar todos os sócios, adeptos e simpatizantes que Federação Portuguesa de Futebol no dia de ontem notificou por motivos do CF Esperança de Lagos à data do jogo em epígrafe, ter mais de 50 por cento do número de jogadores habilitados para a prova impossibilitados de competir por motivo relacionado com a covid 19, o jogo será adiado para dia 26 de fevereiro às 15 horas no mesmo local conforme acordado entre os clubes."