Serpa reforça meio campo e ataque

Médio Jimmy Ekua e avançado Luís Canina chegam do Sintrense para reforçar equipa de João Daniel Rico

O Serpa, atual 9º classificado do Campeonato de Portugal Série F, contratou o médio internacional da Guiné- Equatorial Jimmy Ekua, de 23 anos, e o avançado Luís Canina, também de 23 anos, ao Sintrense.

Ambos os jogadores já se encontram às ordens do treinador João Daniel Rico para o encontro de hoje que se vai realizar às 15h00, diante do Imortal de Imortal de Albufeira, na casa dos algarvios, referente à 11ª jornada do Campeonato de Portugal, Série F.