Fábio Matos tem 21 anos e prossegue a carreira no Campeonato de Portugal.

O Serpa reforçou a baliza com Fábio Matos. O anúncio foi feito pelo Guarda Desportiva, que confirma a "cedência dos direitos desportivos do atleta" aos alentejanos.

Desta forma, o guardião de 21 anos permanece no Campeonato de Portugal, no entanto, transita do último classificado da Série B, com cinco pontos, para o quinto da Série D, que se encontra com 19 pontos, a três dos lugares de acesso à fase de subida.