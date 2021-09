Sernache repudia declarações de Ricardo Nascimento: "Falso e lamentável ataque"

Sernache e o presidente António Joaquim vão apresentar queixa-crime contra o treinador.

O Sernache, em comunicado à Imprensa, repudia esta sexta-feira as declarações do antigo treinador, Ricardo Nascimento, sobre o presidente António Joaquim, acusado de "xenofobia e racismo".

De acordo com o clube e o seu presidente, as declarações constituem um "falso e lamentável ataque".

"O Grupo Desportivo Vitória de Sernache e o Presidente da sua Direção António Joaquim repudiam a entrevista de teor falso prestada por Ricardo Nascimento", começa por ler-se no comunicado.

"Tal entrevista consubstancia num falso e lamentável ataque por parte do sr. Ricardo Nascimento, ex-treinador do Grupo Desportivo Vitória de Sernache, que face ao seu próximo e fundamentado despedimento de treinador, antecipou-se a tal despedimento e com falsos argumentos demitiu-se", lê-se. No mesmo comunicado, o Sernache informa ainda que irá apresentar queixa-crime contra Ricardo Nascimento:

"Face à gravidade das falsas e difamantes afirmações tecidas em tal entrevista, atentatórias do bom nome, honra e consideração dos visados, irão estes apresentar queixa-crime contra o sr. Ricardo Nascimento."