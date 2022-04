Serifo com a camisola do Leça

Família não sabia do paradeiro do guineense desde segunda-feira

Serifo Cassamá, antigo jogador do Leça que se encontrava desaparecido desde segunda-feira, foi esta quarta-feira encontrado, confirmou um familiar do ex-futebolista, nas redes sociais.

Na terça-feira, alguns pertences do guineense foram encontrados em Leça da Palmeira, numa história que terá começado com o ex-jogador a confessar ao filho, com quem vivia, que necessitava de viajar para Inglaterra.

O ex-avançado, de 55 anos, encontra-se internado no serviço de urgências do Hospital de Santo António, no Porto.