Série E do CdP com as contas fechadas: Carapinheirense desce à distrital

Faltava apenas definir quem descia de divisão. O União de Leiria já tinha garantido o primeiro lugar e Benfica e Castelo Branco, Oliveira do Hospital, Marinhense e Condeixa tinham assegurado um lugar na luta pela Liga 3.

A fase regular da Série E do Campeonato de Portugal fechou neste sábado. Com o primeiro lugar definido, e com a luta pela Liga 3 definida, restava definir quem descida de divisão. Vitória Sernache, Carapinheirense e Sertanense eram as equipas que ainda podiam descer à distrital na última jornada.

O Vitória Sernache venceu o Mortágua por 2-0 e garantiu a permanência, bem como o Sertanense que empatou (0-0) no terreno do Condeixa. Com a derrota por 1-0 em Alcains, o Carapinheirense desceu de divisão, juntando-se a Alcains e Mortágua.

Nos quatro primeiros lugares houve ainda trocas de posições. O Benfica e Castelo Branco perdeu por 1-0 com o Oleiros e foi ultrapassado pelo Oliveira do Hospital, que bateu (1-2) o Marinhense e subiu ao segundo lugar

O Condeixa também trocou de posição com o Marinhense, terminando esta fase no quarto posto.