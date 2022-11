Sérgio Semedo: um passo atrás a valer muitos golos à frente no CdP

Jogador do Esperança de Lagos recuou no terreno, mas, com liberdade para sair a jogar e sendo forte nas bolas paradas, já faturou três vezes no Campeonato de Portugal.

"Agora, aos 34 anos, virei ponta-de-lança", diz Sérgio Semedo a O JOGO, com humor, comentando o bis que apontou na última jornada, no empate do Esperança de Lagos (2-2) em Ferreiras, em jogo da Série D do Campeonato de Portugal.

"O início de época, em termos individuais, está a ser muito bom e já levo três golos, o que é positivo. Só é pena que os resultados não estejam a acompanhar o registo."

Os dois golos da ronda transata foram ambos obtidos com um pé (o anterior foi de cabeça) e na sequência de lances de bola parada. "Apareço sempre na área e o segredo passa por saber posicionar-me. A experiência também conta e às vezes estamos onde a bola vai cair", conta Semedo, que rumou esta época a Lagos, depois de ter atuado no Olhanense. É um médio defensivo de raiz, internacional por Cabo Verde e com passagens por Chipre e Lituânia, tendo representado Marítimo e Gil Vicente na I Liga.

A curiosidade desta "veia goleadora" prende-se também com o facto de o jogador ter recuado no terreno. "Comecei a atuar como central, devido a alguns problemas no eixo da defesa, e agora, muitas vezes numa linha de três, sou o central do meio. Tenho liberdade para sair, procurando criar superioridade quando estamos em posse. Não é a minha posição de raiz, mas o importante é ajudar a equipa."

Semedo optou pelo Esperança de Lagos uma vez que está radicado no Algarve. Teve convites de clubes da Liga 3, mas preferiu "ficar perto da família." O presidente António José Alves apresentou-lhe "um projeto interessante, de dois anos, as condições de trabalho são boas e quero ajudar o clube a crescer." O próximo passo consiste em levar os lacobrigenses a subir na tabela, antevendo que é preciso "conquistar mais pontos para alcançar tranquilidade, numa série nivelada por baixo e onde é preciso ser pragmático."