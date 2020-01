Semana de luta pelos salários e com lágrimas dos jogadores no relvado

Leiria e Fátima, da Série C do Campeonato de Portugal, têm vários ordenados em atraso e vão tomar medidas.

Leiria e Fátima, clubes do Campeonato de Portugal, passam por graves problemas financeiros, com quatro e três meses de salários em atraso, respetivamente, aos seus jogadores e equipas técnicas. Funcionários e diretores dos emblemas também não recebem, num total de quase 60 pessoas.

No domingo, após receção ao Caldas (1-2), os jogadores do Fátima ficaram a chorar no relvado, espelhando o desalento que os consome. Dos 16 atletas do plantel, há seis atletas, dos que alinharam no último onze, com carta de rescisão na mão que poderão acionar caso não fossem pagos, até à meia-noite de ontem, os valores em atraso. Responsáveis da SAD garantiram ao grupo de trabalho que iriam fazer pagamentos no dia de ontem.

A menos de 30 quilómetros de Fátima vive-se panorama igual. Em meados de dezembro, a equipa do Leiria, na receção ao Torreense, ficou imóvel, abraçada, no minuto inicial em protesto contra os três meses de salário, à data. Desde então, o que mudou foi a saída do diretor desportivo, Yago Fernández, em janeiro. O plantel já perdeu nove jogadores, quatro deles este mês, e frente ao Beira-Mar a convocatória de 16 atletas incluía dois ex-juniores - Nicky e Alex - e o central Anilton, de 39 anos, que representou Braga, Aves, Portimonense e Moreirense. O trio raramente fora chamado nesta época.

Estava prevista a entrada de um investidor brasileiro, que chegou a estar no balneário à conversa com os jogadores, mas tal não se concretizou, permanecendo a SAD nas mãos do russo Alexander Tolstikov.

"Estes são os dois casos mais graves e estamos em articulação com os jogadores. Esta semana, será tomada posição. Os jogadores têm sido tolerantes, mas nesta semana haverá consequências. Estamos a dar apoio a jogadores, mas deixou de haver condições estruturais para desenvolver a atividade e está a preocupar-nos", afirmou Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores a O JOGO, reconhecendo que muitos dos atletas irão abandonar os clubes.

"Ainda hoje, falei com o presidente da FPF e está a ser trabalhado um modelo de funcionamento do campeonato em condições diferentes, para aprovar em abril e pôr em prática na próxima época", revelou o sindicalista.

O JOGO tentou obter reação junto das Direções destes clubes, mas ninguém se mostrou disponível para prestar esclarecimentos.