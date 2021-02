Seis equipas com novidades no Campeonato de Portugal e um reforço na Liga BPI

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências do Campeonato de Portugal.

Sanjoanense: uma estreia na baliza

Dada a expulsão do guardião Diogo Almeida na equipa da Sanjoanense, durante a visita ao Castro Daire, Bradley Mweene terá a oportunidade de se estrear pelo clube de São João da Madeira. A primeira aparição do guarda-redes natural da Zâmbia, de 22 anos, acontecerá na receção ao Espinho, em jogo da 16.ª jornada da série D. Mweene reforçou o clube aveirense no início da época.

Maria da Fonte: defesa foi apetrechada

O defesa-central André Alves vai representar o Maria da Fonte, atualmente no quinto lugar da série A do Campeonato de Portugal, até ao final da temporada. O jovem futebolista, de 21 anos, é um conhecido do treinador marifontista Ivo Castro, já que o orientou nas camadas jovens de Vitória de Guimarães e de Fafe. André Alves estava ao serviço do Arões (distrital de Braga).

Condeixa: Tony Correia garantido

Oriundo do Salgueiros, pelo qual oito jogos, o robusto médio Tony Correia, natural de Cabo Verde, ingressou em definitivo no Condeixa, sétimo classificado da série E do Campeonato de Portugal. O jogador, de 31 anos e com 1,90cm, pode também atuar como defesa-central e conta com 149 jogos na competição. Entre outros, já representou o Leiria, União da Madeira e Vilaverdense.

Trofense: Liberal foi reintegrado

O avançado Daniel Liberal (na foto) foi reintegrado no plantel do Trofense, falhado o empréstimo, sabe O JOGO, ao Águeda (série D). O jovem dianteiro, 20 anos, foi titular em só duas ocasiões (um golo) na primeira volta da Campeonato de Portugal, ao serviço do terceiro classificado da série C, e pretendia jogar com maior frequência. Daniel Liberal está na Trofa desde a época anterior.

Moncarapachense: André Duarte reforça a baliza

André Duarte, que passou a primeira metade da época no S. João Ver, no qual era a terceira opção para a baliza, é reforço do Moncarapachense, atual sétimo classificado da série H do Campeonato de Portugal. O guarda-redes, cuja formação foi repartida entre o Benfica, Belenenses e Aves, tem no currículo o título de campeão da Liga Revelação, conquistado pelos avenses na época 2018/19.

Lusitano de Évora: Moutinho vai orientar a equipa em Loulé

Face à saída do treinador José Bizarro do Lusitano de Évora, que aceitou o convite para treinar o Covilhã (IILiga), a equipa alentejana será orientada, interinamente, pelo técnico-adjunto Rafael Moutinho. Esta foi a solução por enquanto encontrada pelos responsáveis do quarto classificado da série H do Campeonato de Portugal para enfrentar o próximo desafio na prova, diante do Louletano.

Cerveira: José Pequeno volta a casa onde já foi feliz

José Pequeno é o novo treinador do Cerveira, atual décimo classificado da Série A do Campeonato de Portugal. O técnico, de 47 anos, esteve inativo durante a última época e substitui o colega Rui Carvalhal numa casa onde já saboreou o sucesso. Na temporada 2010/11, orientou o Cerveira até ao título de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

Feminino: Famalicão contrata Mariana Campino ao Fiães

Mariana Campino é o mais recente reforço do plantel feminino do Famalicão. A agora ex-jogadora do Fiães, equipa que disputa a fase de permanência/descida na Liga BPI, assinou um vínculo até ao final da época 2022/23 com o clube minhoto, envolvido na luta pelo título da prova. A jovem futebolista, 19 anos, tem dois golos em 12 jogos nesta época e pode percorrer todo o corredor esquerdo.