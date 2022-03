Sede do Ferreiras foi assaltada e vandalizada durante a madrugada

Espaço já tinha sido alvo de outros assaltos. Larápios levaram mais de um milhar de euros e material desportivo

A sede do FC Ferreiras foi assaltada na passada madrugada, num também ato de vandalismo, já que os larápios causaram danos às instalações ao arrancar ombreiras das portas e ao partir armários, tendo vasculhado gabinetes e espaços de arrumação.

Os elementos assaltantes levaram cerca de 1500 euros, mais algum material desportivo, deixando para trás o tecnológico. "Por meia dúzia de tostões... não somos um clube rico", lamentou o presidente António Colaço, a OJOGO.

O caso de assalto e invasão de propriedade está, agora, nas mãos da polícia, que recebeu uma queixa da direção do clube algarvio. A sede do Ferreiras, localizada no Estádio da Nora, em Albufeira, já fora alvo de outros assaltos.