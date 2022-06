"Se o mundo do futebol estiver atento, vou ter dificuldades em manter Eurico Couto"

PAREDES >> Pedro Silva está na presidência do clube há cinco anos e diz que esta foi a melhor temporada, que terminou de forma emotiva, com a conquista de um troféu num estádio mítico

Pedro Silva, na presidência do Paredes há cinco anos (subiu da elite à Liga 3) mas no clube há nove, tendo sido diretor desportivo e administrador, entre outras funções, antes de chegar à liderança, apelidou esta como a melhor época. "Foi fantástica, de sonho! Tenho um orgulho muito grande em toda a equipa e staff. Sermos campeões no Jamor, vendo o símbolo do Paredes lá, é uma emoção tremenda, e é merecido, porque foi um ano extremamente exigente, trabalhou-se muito. O sucesso dá muito trabalho! É um momento indescritível, estamos todos de parabéns", começou por dizer o president

No seu entender a equipa "cumpriu à risca aquilo que o treinador tinha delineado e foi minuciosa na estratégia", embora do outro lado estivesse o Fontinhas, que "tudo fez para contrariar a superioridade do Paredes, que venceu de forma expressiva [4-0]." No dia seguinte também houve festa na cidade.

"Em 2010, o Paredes esteve na iminência de fechar portas, por dívidas e alguns problemas. Na altura, houve um homem apaixonado [Manuel Cardoso], que não deixou que isso acontecesse"

"Fomos recebidos na Câmara Municipal, prestaram homenagem aos jogadores, staff e Direção", conta, numa cerimónia com presença da população em festa. "Esteve também presente o presidente da Associação do Porto, Manuel Sousa Neves, que fez questão de nos deixar uma lembrança pelo feito que alcançámos", recordou Pedro Silva, frisando que a equipa venceu a fase regular do Campeonato de Portugal e a etapa de subida, tendo ainda chegado aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, eliminando o Académico de Viseu e o Torreense, dois adversários de escalões superiores, o que atesta a excelente campanha da equipa de Eurico Couto.

Na Liga 3, assume que "a exigência vai aumentar", mas diz estar "preparado."

Além da vitória expressiva sobre o Fontinhas (4-0), o Paredes venceu a fase regular e a etapa de subida, tendo eliminado ainda o Ac. Viseu e o Torreense na Taça, fatores que atestam um ano memorável...



Casa nova em dezembro



Atualmente a jogar no Complexo Desportivo, o Paredes irá mudar-se para o centro da cidade em dezembro, altura que o antigo Estádio das Laranjeiras, reconstruído, estará pronto. "Vamos regressar às origens, de onde nunca devíamos ter saído. Há poucos clubes de I e II Liga com estas infraestruturas", congratulou-se Pedro Silva.

A prioridade é renovar com Eurico Couto

Concluída a época, Pedro Silva assume que a prioridade é renovar com Eurico Couto, treinador que está no comando do Paredes há sete temporadas, tendo sido também jogador "da casa." "O Eurico fez um trabalho fantástico. Está connosco há muito, é ainda um jovem promissor, que tem um futuro brilhante. Conhece muito bem o futebol, é extremamente minucioso, estuda e todos os anos cresce", avaliou o presidente, deixando uma tirada curiosa.

Eurico Couto está há sete anos seguidos como treinador do Paredes, ele que também foi jogador da casa.

"Se o mundo do futebol estiver atento, vou ter dificuldades para o manter. Se andar distraído, vamos continuar a ter sucesso e a ser felizes, pois é dos melhores treinadores, e não só do Campeonato de Portugal. Enquanto cá estiver, estamos mais perto de atingir o sucesso", elogiou, salientando que ambos têm "o mesmo compromisso, sonho, paixão e um sentimento forte pelo Paredes."

Quanto à constituição do plantel, Pedro Silva quer fechar primeiro o treinador e deixou avisos sobre a Liga 3. "Vamos lutar com realidades completamente diferentes, com estruturas profissionais. Necessitamos de outra capacidade financeira, de nos reestruturarmos, senão corremos o risco de descer."