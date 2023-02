"Se me dissessem no início que o 1.º Dezembro ia andar nestas posições, não acreditaria"

Manuel Liz confessa-se surpreendido com o desempenho dos sintrenses na série C e elogia a sintonia existente entre a SAD e o clube. Extremo tem cinco golos e nove assistências. Foi decisivo ao dar a vitória no União da Serra, na última jornada, com um remate certeiro aos 90+7". Estar no topo, sublinha Manuel Liz, é "merecido".

O 1.º Dezembro caiu, há duas épocas, para o distrital de Lisboa, mas a viagem do histórico emblema de Sintra foi de ida e volta e regressou, esta temporada, ao Campeonato de Portugal. O trajeto está a ser exuberante e traduz-se na liderança da série C da prova, com 34 pontos, mais dois do que o Sintrense. Manuel Liz, cinco golos e nove assistências, é uma das figuras e, na última jornada, segurou o primeiro posto com um remate certeiro aos 90+7", que deu o triunfo, por 2-1, no União da Serra.

"Jogámos contra uma das equipas que melhor futebol pratica, num ambiente complicado e marcar no último minuto sabe sempre bem", reconhece o jogador de 33 anos.

Em 2021/22, foram 12 golos e 20 passes decisivos de Manuel Liz, números que foram os melhores da carreira. "Ninguém estava à espera que conseguíssemos subir, mas a SAD que entrou está em sintonia com o clube e estão a fazer um bom trabalho. Subir um ano depois de descer é muito difícil, mas foi uma época espectacular, que correu muito bem individual e coletivamente", observa o extremo.

O brilharete no CdP também surpreende. "Vendo a primeira volta, merecemos por completo o primeiro lugar, mas, se me dissessem no início que íamos andar por estas posições, não acreditaria. Ninguém pensava que íamos comandar esta série contra equipas com maior orçamento", explica, admitindo que a relação entre o clube e a SAD está a ser proveitosa.

"Estive noutros clubes com SAD onde não correu muito bem. Aliás, são mais os casos que correm mal, mas aqui está a ser um espectáculo. Já fizeram várias obras, investiram nos balneários, nas infraestruturas e têm um projeto bastante interessante, que tem tudo para dar certo. O objetivo é claramente a permanência", reforça.

Aos 33 anos, Manuel Liz concentra-se em continuar a ajudar dentro de campo e não pensa na reforma. "Já ando a dizer há algum tempo que se calhar vou acabar, mas arrasto-me sempre mais um bocado e, por agora, estou a arrastar-me bem", diz entre sorrisos.

Divide o futebol com o restaurante

Manuel Liz foi sempre profissional de futebol. Passou por Atlético, Alverca, Loures, Sintrense, Fátima, entre outros, mas esta temporada decidiu começar a trabalhar. "Tenho de preparar o futuro. Gosto muito do 1.º Dezembro e a minha intenção era ficar ligado ao desporto, nomeadamente ao campo de padel que o clube está a construir. Mas, como a obra está atrasada, comecei a trabalhar no restaurante do 1.ª Dezembro. Treino de manhã e, depois, dou uma ajuda no serviço do restaurante", revela o jogador do 1.º Dezembro.