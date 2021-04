São Martinho em busca de algo histórico: "Sinto-me tão candidato como os outros"

EQUIPA DA SEMANA - Luta pela Liga 3 vai começar e o grupo está "confiante".

Foi uma luta até à última jornada, mas o São Martinho conseguiu um lugar na fase de acesso à Liga 3, fruto de um empate (2-2) em casa do Pevidém e da derrota do Rio Ave B. O objetivo no início da época até era terminar no primeiro lugar da série, mas, ainda assim, o sentimento é de "dever cumprido".

"Não conseguimos lutar pela Liga SABSEG, portanto, tentar a Liga 3 era o objetivo mínimo e estamos satisfeitos", garante o treinador Agostinho Bento. Fustigada por um surto de covid-19, a equipa começou mal a temporada, o que atrapalhou o que veio depois e, apesar de não ser tempo de "lamentar", fica a sensação de que poderiam ter "conseguido mais pontos".

"Defrontámos o Pevidém [campeão da série B] três vezes, vencemos uma e empatámos duas. Por isso, não sentimos que somos inferiores a eles em nada. Agora é olhar para esta oportunidade e tentar conseguir algo histórico para o clube", explica.

A oportunidade que se segue é a fase de acesso à Liga 3, num grupo com Felgueiras, Merelinense e Montalegre, onde "não há grande margem de erro". "É preciso entrar muito forte, porque vão ser jogos extremamente equilibrados e decididos de forma tangencial. Vai ser jogado ponto a ponto e golo a golo", avisa o técnico.

Agostinho Bento não atribui favoritismo a nenhum dos clubes, até porque conhece "muito bem" os três adversários. "Sinto-me tão candidato como os outros. Os mais capazes e competentes, e menos ansiosos, poderão tirar proveito", diz.

O São Martinho parte "confiante" para esta fase e os jogadores veem uma oportunidade para "fazer história e para alavancar as carreiras". A aventura para os de Santo Tirso começa depois de amanhã, em casa do Felgueiras.

O TREINADOR

Agostinho Bento

Idade: 51 anos

Treinador com muita experiência no Campeonato de Portugal, depois de sete temporadas no Fafe como técnico principal, mudou-se para o São Martinho, onde passou os últimos quatro anos, fazendo épocas tranquilas. Tenta agora levar o clube à Liga 3.

O JOGADOR

Tiago Valente

Idade: 35 anos

Defesa central e o mais experiente do plantel. Formado no Paços de Ferreira, fez temporadas na Liga NOS ao serviços dos pacenses - pelos quais jogou a Liga Europa -, do Penafiel e do V. Setúbal. Passou ainda por Gondomar, Lechia Gdansk e Varzim. Fez um golo em 19 jogos.