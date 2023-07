São João de Ver e Duminense com reforços de peso

André Claro e Gabriel Sousa vão jogar no São João de Ver. João Paulo e Alex Freitas chegam ao Dumiense.

São João de Ver

André Claro e Gabriel Sousa são reforços do São João de Ver, emblema que desceu ao Campeonato de Portugal. O experiente avançado, de 32 anos, que conta com passagens nos escalões profissionais do futebol português, esteve ao serviço do Valadares, na época transata, clube pelo qual fez dez golos em 26 jogos. O médio, de 19 anos, que passou na formação do Rio Ave e Feirense esteve no Argoncilhe na última temporada, tendo feito 11 jogos e um golo.

Dumiense

João Paulo e Alex Freitas vão deixar o Torreense para reforçar o Dumiense, do Campeonato de Portugal. O primeiro é um defesa central, que na época anterior fez 16 jogos e um golo. Já o segundo, é um extremo, que passou pela formação do Nacional e FC Porto, sendo que na temporada anterior destacou-se com seis assistências em 21 jogos, pelo emblema de Torres Vedras.