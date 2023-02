Salgueiros reforça o ataque com a experiência de Pio Júnior

Avançado de 33 anos alinhava ao serviço do Valadares Gaia.

O Salgueiros, líder da Série B do Campeonato de Portugal, reforçou o ataque com Pio Júnior. O avançado, de 33 anos, representava o Valadares Gaia, pelo qual disputou 35 jogos e apontou nove golos em época e meia.

O luso-guineense é mais uma opção para o treinador Pedro Barroso atacar o que resta da época e procurar carimbar um lugar na fase de acesso à Liga 3.

Pio Júnior conta com vasta experiência, tendo representado Cinfães, Fátima e Anadia, entre outros clubes, em Portugal. A nível internacional destacam-se as passagens pela Ásia, onde jogo no Benfica e no Sporting de Macau, e, ainda, por Chipre e Inglaterra, onde vestiu as camisolas do Ayia Napa e do Havant.